Tenis: Davis Kupası

Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci turunda Türkiye ile İsveç arasında yapılacak müsabakaların programı açıklandı.



Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, yarın başlayacak ve 9 Nisan Pazar gününe kadar sürecek maçlarda İsveç ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.



İkinci tur eşleşmesi, yarın saat 11.00'de Marsel İlhan ile Christian Lindell ve Cem İlkel ile Elias Ymer arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



8 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'teki çiftler müsabakasında ise bir değişiklik olmadığı takdirde Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel ikilisi, Andreas Siljeström-Johan Brunström çiftiyle karşı karşıya gelecek. 9 Nisan Pazar günü ise saat 11.00'de Marsel İlhan ile Elias Ymer ve Cem İlkel ile de Christian Lindell karşılaşacak.



Şubat ayındaki birinci tur eşleşmesinde deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup eden Haluk Akkoyun kaptanlığındaki Türk Milli Takımı, konuk edeceği İsveç karşısına Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel dörtlüsüyle çıkacak. Johan Hedsberg yönetimindeki İsveç ise Elias Ymer, Christian Lindell, Andreas Siljeström ve Johan Brunström tarafından temsil edilecek.



Türkiye-İsveç serisinin kazananı, Davis Kupası 2. Grup final turunda Gürcistan-Litvanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.