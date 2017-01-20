Tenis: Avustralya Açık

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 5. gününde favori isimler, adını 4. tura yazdırdı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray, 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ve 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer rakiplerini yenerek 4. tur biletini aldı. Federer'e yenilen 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych elendi.



Tek kadınlarda da 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova ve 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams tur atladı.



Kadınlarda 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise turnuvaya üçüncü turda veda etti.





6. gün programı



Avustralya Açık, teklerde 3. tur maçlarıyla yarın devam edecek. Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ile Fransız Gilles Simon, 6 numaralı seribaşı Gael Monfils ile Alman Philipp Kohlschreiber ve 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak.



Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile vatandaşı Nicole Gibbs, 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile Letonyalı Jelena Ostapenko, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova ile Rus Ekaterina Makarova ve 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Danimarkalı Caroline Wozniacki mücadele edecek.



Gençler kategorisi tek erkekler ilk turunda, 11 numaralı seribaşı milli tenisçi Ergi Kirkin ile ABD'li Olukayode Alafia Damina Ayeni ve Kaya Göre ile 2 numaralı seribaşı Tayvanlı Yu Hsiou Hsu maça çıkacak.



Sonuçlar





Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:





Erkekler:



Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Sam Querrey (ABD) (31): 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)



Stan Wawrinka (İsviçre) (4) - Viktor Troicki (Sırbistan) (29): 3-1 (3-6, 6-2, 6-2, 7-6)



Roger Federer (İsviçre) (17) - Tomas Berdych (Çekya) (10): 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)



Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Jack Sock (ABD) (23): 3-1 (7-6, 7-5, 6-7, 6-3)



Kei Nishikori (Japonya) (5) - Lukas Lacko (Slovakya): 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)



Kadınlar:



Angelique Kerber (Almanya) (1) - Kristyna Pliskova (Çekya): 2-0 (6-0, 6-4)



Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (24) - Elina Svitolina (Ukrayna) (11): 2-1 (7-5, 4-6, 6-3)



Venus Williams (ABD) (13) - Ying-Ying Duan (Çin) 2-0 (6-1, 6-0)



Garbine Muguruza (İspanya) (7) - Anastasija Sevastova (Letonya) (32): 2-0 (6-4, 6-2)



Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Jelena Jankovic (Sırbistan): 2-1 (6-4, 5-7, 9-7)