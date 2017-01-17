Tenis: Avustralya Açık

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. gününde favori isimler, adlarını 2. tura yazdırdı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, 6 numaralı seribaşı Gael Monfils, 8 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, rakiplerini yenerek 2. tur biletini aldı.



Tek kadınlarda da 2 numaralı seribaşı Serena Williams, 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska, 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 6 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta, tur atladı.



Dünya sıralamasının 86. basamağındaki milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise dünya 72 numarası Fransız Oceane Dodin'e 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) yenildi ve ilk kez katıldığı Avustralya Açık'a ilk turda veda etti.



3. gün programı



Avustralya Açık'ta yarın teklerde 2. tur maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Andrey Rublev, 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka da Steve Johnson ile karşılaşacak.



Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Carina Witthoeft ve 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Samantha Crawford mücadele edecek.



Sonuçlar



Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:



Erkekler:



Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Fernando Verdasco (İspanya): 3-0 (6-1, 7-6, 6-2)



Milos Raonic (Kanada) (3) - Dustin Brown (Almanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)



Gael Monfils (Fransa) (6) - Jiri Vesely (Çekya): 3-0 (6-2, 6-3, 6-2)



Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Jan-Lennard Struff (Almanya): 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-3)



Rafael Nadal (İspanya) (9) - Florian Mayer (Almanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)



David Goffin (Belçika) (11) - Reilly Opelka (ABD): 3-2 (6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4)



Roberto Bautista (İspanya) (13) - Guido Pella (Arjantin): 3-0 (6-3, 6-1, 6-1)



Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (15) - Christopher O'Connell (Avustralya): 3-0 (7-6, 6-3, 6-3)



Richard Gasquet (Fransa) (18) - Blake Mott (Avustralya): 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)



Ivo Karlovic (Hırvatistan) (20) - Horacio Zeballos (Arjantin): 3-2 (6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20)



Kadınlar:



Serena Williams (ABD) (2) - Belinda Bencic (İsviçre): 2-0 (6-4, 6-3)



Agnieszka Radwanska (Polonsya) (3) - Tsvetana Pironkova (Bulgaristan): 2-1 (6-1, 4-6, 6-1)



Karolina Pliskova (Çekya) (5) - Sara Sorribes Tormo (İspanya): 2-0 (6-2, 6-0)



Dominika Cibulkova (Slovakya) (6) - Denisa Allertova (Çekya): 2-0 (7-5, 6-2)



Johanna Konta (Büyük Britanya) (9) - Kirsten Flipkens (Belçika): 2-0 (7-5, 6-2)



Timea Bacsinszky (İsviçre) (12) - Camila Giorgi (İtalya): 2-1 (6-4, 3-6, 7-5)



Elena Vesnina (Rusya) (14) - Ana Bogdan (Romanya): 2-0 (7-5, 6-2)



Barbora Strycova (Çekya) (16) - Elizaveta Kulichkova (Rusya): 2-0 (6-3, 6-2)



Caroline Wozniacki (Danimarka) (17) - Arina Rodionova (Avustralya): 2-0 (6-1, 6-2)



Heather Watson (Büyük Britanya) - Samantha Stosur (Avustralya) (18): 2-1 (6-3, 3-6, 6-0)