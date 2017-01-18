Teneffüs Parkı 114 Bin Kişi Ziyaret Etti

Muratpaşa Belediyesinin yaptırdığı Teneffüs Parkını 2 ayda 114 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'ndeki Teneffüs Parkı çalışanları ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.



Teneffüs parkının moda haline dönüşen, trend oyun parklarından çok farklı bir konsepte sahip olduğunu ifade eden Başkan Uysal, parkın kendine özgü bir ürün olduğunu kaydetti.



Parkın kapalı alanlarda oyun makinelerinden, elektronik oyuncaklardan oluşan genel modanın dışında kaldığı için toplum tarafından kabul görmesi noktasında endişelerinin olduğunu belirten Uysal, 2 ayda 114 bin kişinin parkı ziyaret etmesiyle bu endişelerinin gereksiz olduğunu anladıklarını dile getirdi.



Başkan Uysal, 16 dönüm alandaki teneffüs parkında çocukların teknolojinin hızlı gelişimiyle şehirleşmenin neden olduğu kapalı alan tuzağını aşabileceği yeni bir konsept olarak ortaya çıktığını belirterek, "Açık alan oyunlarından oluşan ve her yaştan çocuğa yönelik animasyon gösterilerinin olduğu parkta, tırmanma, hoplama, zıplama gibi fiziksel aktiviler esas alınıyor. Arkeoloji parkında çocuğun içindeki merak duygusu canlı tutuluyor. Kukla atölyesi, bitki üretim tesisleri gibi alanlarıyla da çocukların yaratıcılığı, yenilikçiliği geliştiriliyor." dedi.