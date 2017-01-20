Muratpaşa Belediyesi'nin şirketi Falez AŞ ile birlikte hizmete açtığı Antalya'nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Park'ta karne şenliği başlıyor.



Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirket Falez AŞ'nin yaklaşık 7 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirdiği ve açılışının üzerinden geçen 2 ayda her yaştan 114 bin 895 kişinin ziyaret ettiği Teneffüs Park'ta büyük 'Karne Şenliği' düzenlenecek.



Dansçılarından jonglörlerine, atölye eğitmenlerinden müzisyenlerine Teneffüs Park animasyon ekibi, 21 Ocak'ta başlayacak şenlik için hazırlıklarını tamamladı. Yarıyıl tatili boyunca, Animasyon ekibi, Pazartesi hariç her gün farklı programlarla, 14.00 - 17.00 saatleri arasında çocuklarla ve biryanı hala çocuk kalmış velilerle eğlence dolu saatler yaşayacak.



Şenlikte illüzyon gösterilerinden yarışmalara, danstan akrobasiye, resimden uçurtma, kukla atölyelerine ve mini clup yarışmalarına çocukları sınırsız eğlenceye çağıran Teneffüs Park büyük sürprizi ise 28 Ocak Cumartesi gününe sakladı. Cumartesi günü Toroslardan kar kamyonlarla Teneffüs Park'a inecek. - ANTALYA