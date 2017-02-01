Tendürek Dağındaki Köylerde Evler Kar Altında Kaldı

Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan bazı köylerdeki tek katlı evler kar altında kaldı.



Doğu Anadolu Bölgesi genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı Ağrı il merkezi ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde de yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.



Yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalındığı yer yer iki metreye ulaştı.



Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Tendürek Dağı'nın eteğindeki Somkaya köyünde, tek katlı evler ve ahırlar kar örtüsü altında kaldı.



Çetin kış şartları nedeniyle büyük zorluk yaşayan köylüler, ilçe merkezinden aldıkları ve köy yolunun kapalı olması nedeniyle ana yola kadar getirdikleri eşyalarını evlerine sırtlayarak taşıyor.



Bölgede kar yağışı ile etkisini artıran soğuk hava sebebiyle su şebekelerinin donması yüzünden de bazı köyler susuz kaldı.



Vatandaşlardan Mehmet Baki Sancaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava nedeniyle su şebekelerinin donduğunu söyledi.



Hayvancılıkla uğraştıklarını anlatan Sancaklı, "Çoluk çocuk hepimiz elimizde kapla dağlara su getirmeye gidiyoruz. Köyde 22-23 bin hayvan besleniyor. Hayvanlarımız susuzluktan telef oluyor. Çoğu zaman da eşeklerle dağdan su getirmeye gidiyoruz." dedi.



Köyün yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını vurgulayan Sancaklı, kerpiç evlerinin kar altında kaldığını ve yıkılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.



Vatandaşlardan Hasan Sökmen ise köyde su deposun donmaması için bekçiliğini yaptığını belirterek, "İki günde bir karşıdaki tepede yer alan depoya suyu açmaya gidiyoruz. En son gittiğimizde kurtlar saldırdı. Yanımda silah yoktu. Deponun yakınlarında yaşayan köylüler beni kurtardı." dedi.



Aşırı soğuklardan dolayı su şebekesinin donduğunu anlatan Sökmen, şöyle konuştu:



"En önemli sorunumuz su deposu ile şebekenin donması. Toprağı kazmaya çalışıyoruz ama yerler buz olduğu için yapamıyoruz. Şu an sadece birkaç evde su akıyor. Suyumuzu ya bu evlerden karşılıyoruz ya da eşeklerle dağlardan su getiriyoruz. Aynı zamanda yollarımız da kapalı, köy olarak mağduruz."