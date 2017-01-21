Tendürek Dağı'na Operasyon

AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Tendürek Dağı'na Operasyon

AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan helikopterler Tendürek Dağı'na gitti. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor. 

- Ağrı

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