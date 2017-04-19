Tencere Tavalı Ysk Protestosu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir araya gelen vatandaşlar tencere tava çalarak YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasına tepki gösterdi.



Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan vatandaşlar, tencere tava çalarak YSK'yı protesto etti. Vatandaşlara CHP İlçe Başkanı Recai Seymen de destek verdi. İzmir ve 10. Yıl Marşı'nı okuyan eylemciler, 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', 'Evet devletin hayır milletin', 'YSK darbesine hayır', 'Her yer hayır, her yer direniş' sloganları attı. Herhangi bir açıklama yapmayan grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. - Muğla