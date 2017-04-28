Temür Köran'ın Kişisel Sergisi, "Göç" 4 Mayıs Perşembe Açılıyor!

Köran'ın cesur renk kullanımının öne çıktığı tuvallerinde desen ve yaratıcılık, ritim duygusunu harekete geçirirken çok katmanlı bir görsellik oluşturuyor. Sanat tarihinden referanslar içeren resimlerine, renk katmanlarıyla örülmüş soyutlamalar eşlik ediyor.

Doç.Dr. Burcu Pelvanoğlu, Köran'ın sergisini şöyle anlatıyor;

"Tıkabasa insanla doldurulan ve sonra batacağını bildiğimiz botlar, savrulan insanlar, insanlardan kalan çeşitli eşyalar, parçalar, denizin bu göçü işaret etmek üzere olan varlığı gibi unsurları kullanan sanatçı, dramı açık bir biçimde temsil ederek konuyu ucuzlatmak yerine Barok kompozisyonların düzeni, hareketi ve kıvrımlarıyla konusunun dramatizasyonunu arttırıyor."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi gibi müzelerde ve birçok önemli özel koleksiyonlarda resimleri bulunan Temür Köran yeni sergisi için şunları söylüyor:

"Göç, sizi ait olduğunuz topraklardan zorunlu olarak kopartıp yeni coğrafyalara sürüklemekle kalmaz, aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında (bir nevi arafta) tutmaya mahkum eder. Kalıcı hasarlar yaşatır, adeta kıyametin nefesini ensenizde hissettirir, en kötüsü de 'ne olacağım' sorusu ile baş başa bırakır. Resim hayatımda 'acı' temasından hep uzak durmuşumdur, oysa şimdi kendimi yaşanan bu küresel travmanın içinde buluyorum. Resim hep yapabilmek istediğim bir eylem olmuştur, çünkü düşünce şeklim görseldir. Dolayısıyla bu sergimde yaşanan onca dram hakkında bir derinleşme olanağı buldum. "

1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Resim Bölümü'nden mezun olup 1996 yılında ise aynı üniversiteden sanatta yeterliliğini alan Temür Köran'ın 20. Kişisel sergisi "Göç"ü, 20 yıldır birlikte çalıştığı Evin Sanat Galerisi'nde, 4 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında izleyebilirsiniz.