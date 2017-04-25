Temsili Başbakan Yardımcısı'nın Öğretmenine Soruşturma!

23 Nisan'da Başbakanlıktaki törende gerçekleştirilen 'miniklerin Bakanlar Kurulunda' yaptığı "Kültürler ve dinler arası projemiz tüm hızıyla devam ediyor" sözleri FETÖ'yü çağrıştırdığı için eleştirilen temsili Başbakan Yardımcısının öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuğun öğretmeni ise kendini "Dışişleri Bakanlığının sitesinden aldım" diye savundu.