22 Nisan tarihinde son bulacak olan Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı'nda sektörün son teknolojik ürünleri sergileniyor.



Fuar, 22 Nisan tarihine kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşiyor. Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı'nda 220 katılımcı firma, sektörün son teknolojik ürünleri sergiliyor. Fuarda sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi sektörünün gelişmeleri ele alınıyor. Katılımcı firma temsilcileri, sektör ve ürünleri hakkında bilgiler verdi.



"Laboratuvar ortamında çalışanların sağlığı korunmalıdır"



Fuarın dört dörtlük olduğunu ifade eden Arter Teknik firmasının kurucu ortaklarından Serhan Demirdöğen, "Daha öce katıldığımız fuarlara baktığımızda buradaki organizasyon güzel. Biz fuarda temiz odalarla ilişkili ürünlerimizi sunduk. İthal ettiğimiz ürün grubudur. Güney Kore'de üretiliyor. Bir laboratuvarda çalışanların sağlığını korumak amacıyla kimyasal kimyasal bertaraf üzerine kurulmuş filtreli havalandırma cihazlarındandır. Cihazların en önemli özelliği; herhangi bir baca bağlantısı ve bir altyapı bağlantısı gerektirmemesi. Laboratuvarın istenilen yerinde bu cihazların kurulmasıyla fonksiyonlarını yerine getirebilmesidir. İnsan sağlığı kadar önemli birşey yoktur. Bunu böyle düşündüğümüz zaman bir laboratuvar ortamında çalışanların sağlığı korunmalıdır. Bu konuda üretilecek her çözüm yüzde 100 fayda sağlamayacaktır. Ortamın iyileştirilmesi bu bilincin artmasına fayda sağlayacak. Bizim tüketicilerimiz, laboratuvarda çalışan ve kimyasallara maruz kalan insanlar. Ne kadar kötü etkilerden korursak biz, o kadar mutlu oluyoruz. Bu yönde çözüm üretiyoruz. Teknoloji gelişiyor herşey nano boyuta indi. Herşeyin tozdan arındırılması ihtiyacı var. Temizodalar bu amaçla kullanılıyor" şeklinde konuştu.



Fuarın ihtisas fuarı olması bizim açımızdan çok kıymetli diyen Lıghthouse Worldwıde Solutıons firmasının bölge sorumlusu Haşim Solmaz,"Fuardan gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Kontaminasyon kontrolü son dönemde çok gelişerek devam eden bir sektör. Bu sektörün Türkiye'deki en büyük oyuncuları ilaç endüstrisi. Özellikle biyobenzer ilaçların aktif olarak ülkemizde de üretiliyor olması, biyoteknoloji konusunda ciddi yatırımların olması sektörü ciddi anlamda hareketli hale getirdi. Özellikle son dönemde yeni yatırımlarla birlikte, gerek mevcut firmaların revizyona gitmesi gerek yeni oyuncuların bu pazar içinde boy göstermesiyle ciddi bir hareketli yaşanıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.



"Temizoda sektörü, teknolojinin tam kavşak noktasında konumlamış bir bölüm"



Anahtar teslim işler yaptıklarını dile getiren İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri firmasının çalışanı Alper Güzel, "Bunlar, zemin kaplaması, duvar panelleri, tavan sistemleri, mekanik sistemler, otomasyon sistemleri ve elektrik sistemler kapsıyor. Müşterinin ihtiyaçları tamamlayacak şekilde, içeride kullandıkları sarf malzemeler noktasında çözüm üretiyoruz. Laboratuvarlar ve temizoda konusunda uzmanlaşmış durumdayız. Müşterini enerji verimliliklerini dikkate alarak çözüm sağlıyoruz. Temizoda sektörü, teknolojinin tam kavşak noktasında konumlamış bir bölüm. Yeni gelişen sektörlerde teknolojini doğru kullanımı için üretilen ürünlerin hassas üretim ortamlarına ihtiyaçları oluyor. Hassas üretim alanları sıcaklık, nem, partikül gibi parametrenin kontrol edildiği alanlar. Bu alanların gerçekten uygun şekilde tasarlanmış olması ve işletilebilir halde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri firmasını Satış Müdürü Oğuzhan Berk, "Sektörde tartı anlamında bilinen bir firmayız. İşimiz tartmak. Endüstriye ürünler olsun, laboratuvar ürünleri olsun; işin içinde tartı varsa ve bu tartının herhangi bir sisteme entegrasyonu varsa mutlaka firmamızın bir çözümü vardır. Fuara katılmamızın nedeni, ilaç sektörü ile olan ilişkilerimiz. Türkiye'de hemen hemen tüm ilaç firmalarında hem endüstriyel hem de 2014 yılından sonra da radvan distribütör katılmasıyla laboratuvar anlamında mikro teraziler, ultra mikro teraziler anlamında destek de vermeye başladık. Bu fuar bizim için hem mevcut müşterilerin gelmesi hem de yeni müşterilerimize yeni ürünlerimiz tanıtmak anlamında son derece faydalı oldu. Teknoloji yerinde durmuyor. Sürekli gelişiyor, ilerliyor. Bunların sebebi ihtiyaçlarımızın değişmesi ve hızlanması. Bu doğrultuda biz, distribütörü olduğumuz firmaları bu alana çekerek ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmelerini sağlıyoruz. Mekanik anlamda gelişmeler oluyor. Yeni yeni tartım teknolojileri geliyor ve ihtiyaçlar değişiyor" dedi - İSTANBUL