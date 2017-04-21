Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı'nda sektör değerlendirildi



İSTANBUL - 22 Nisan tarihine kadar sürecek olan Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı'nda katılımcı firma temsilcileri sektörü ve sektörün geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

22 Nisan tarihine kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürecek olan fuarda 220 firma ve marka yer alıyor. Fuarda sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi sektörünün gelişmeleri ele alınıyor ve sergileniyor. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, katılımcı firmaların temsilcileri sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Firma temsilcileri, Türkiye'nin sektördeki yeri, yaşanılan sorunlar, gelişmeler ve fuar hakkında görüşler belirttiler.

Tetra firmasının Bölge Satış Müdürü Mehmet Özulu,"Fuarın ilk günü güzel geçti. Sektörümüzün daha önce ihtiyaç duyduğu bir fuar. Bizim sektörümüz genel anlamda yüksek teknolojili ürünlerin ticareti ile ilgili olduğu için her zaman ilerlemeye açık. Önümüzdeki yıllarda mutlaka ilerlemeler olacaktır. Sektör olarak amacımız, ithalat ağırlıklı sektörümüzün iç piyasalarda üretime dönmesinin sağlamak ve Türk malı üretimlerin olmasını sağlamak. Biz, ithalatçı firmayız. Genel anlamda Ar-Ge alanında yapılan bütün çalışmalarda bizim sektörümüzün ürünleri kullanılıyor. Her sektörde Ar-Ge amaçlı yapılan çalışmalarda, bu sektörün ürünleri yoğun olarak kullanılıyor.Umuyoruz ki önümüzdeki kısa ve orta vadede Türk ürünleri sektörde yerini alır" dedi.

"Devletin bu alanda teşviki gerekiyor"

Laboratuar cihazları denildiğinde çok geniş bir alanı yayıldığını vurgulayan Prizma Laboratuar Ürünleri firmasının kurucu ortağı Ayhan Uçkun, "Medikal dışı laboratuar cihazlara ağırlık veriyoruz, bunlar araştırma ile ilgi cihazlar. Bu fuarda bu tür firmalar toplamış durumda. Sektörümüz çok dinamik. Diğer üretim yapan sektörlere altyapı oluşturan sektör. Onların Ar-Ge çalışmalarına destek veren sektör. Dünyadaki teknolojik gelişmeyi Türkiye'ye getirme özelliği var. Gıda, tarım, ilaç gibi endüstrilerde ürünlerin güvenliğini, insan güvenliğini, insan sağlığını korumakta ve çevre ile ilgili faaliyetlerde çevre koruyucu özellikler sağlıyor. Bu konudaki teknolojileri geliştiriyor. Ayrıca üretim maliyetlerini düşürüyor. Devletin bu alanda teşviki gerekiyor, Ar-Ge'ye daha çok pay ayırması gerekiyor. Destekler geldiğinde ihracatın bu sektörde artacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde yerli ürünler biraz daha güçlenecek ve sektörümüzde bir miktar yerlilik aratacak diye düşünüyorum"

Fuar, özellikle sektörümüzün ihtisas fuarlarında bir tanesi olma yolunda ilerliyor diyen Çalışkan Laboratuar Ürünleri firmasının yetkilisi Alper Çalışkan, "Bu yıl fuarın 2'ncisi düzenleniyor. 2'nci kez yapılması ayrıca önem arz ediyor. Laboratuar cihazları ve temel laboratuar malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini ve yerlileşeceğini düşünüyorum. Özellikle ithal ürün tedarik eden firmalar olarak, Türkiye'de bir miktar zorlandığımız için üretim yolunu tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yerli ürünler biraz daha güçlenecek ve sektörümüzde bir miktar yerlilik aratacak diye düşünüyorum. Yerli üretici olduğumuz için, yerli üretici olma yolunda faaliyet gösterdiğimiz için ilk olarak, ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde kalacak bir katma değerden bahsedebiliriz. Bu anlamda da Türkiye ekonomisine bir katkı sağlayacağız diye tahmin ediyorum. Uzun vadedeki amacımız, ihracat arttırmak ve bu sayede ülkemizin cari açığının kapanması yönünde bir miktar katkımız olacak diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Türkiye biyoteknolojide gecikmiş bir ülke"

Türkiye'nin biyoteknolojide gecikmiş bir ülke olduğunu dile getiren Sartonet Seperasyon Teknolojileri firmasının Genel Müdürü Ömer Toprak, "Bu gecikmeyi süratle kapatmaya çalışıyor. Güzel yollar alınıyor diye düşünüyorum. Titiz ve güzel bir fuardayız. Türkiye biyoteknoji konusunda yıllarca yerinde saydı. Bugünkü hükümet bu konuya çok ciddi teşvik veriyor. Yıllarca yerinde duran biyoteknoloji konusu bir anda canlandı. Firmamız 148 yılık bir firmadır. Hassas terazileri ile ün yapmış ve rekorlar kitabına girmiş firmadır. Tükenmez kalemle koyduğunuz noktada bıraktığınız mürekkebin miktarını ölçebilecek hassasiyette teraziler üretebilen bir firmadır. Ayrıca bir üniversite ile çalışmalarda bulunup membran filtreyi buldu. Membran filtre; insan derisi ile aynı özelliği gösteren filtrelerdir. Filtreyi ilgilendiren çok değişik ürünler üretmeye başladı" şeklinde konuştu.