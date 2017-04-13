Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

20-22 Nisan tarihlerinde Temizoda Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri, Analiz ve Laboratuvar Endüstrisi sektörleri, CBA High Technology Show, Bilim ve Teknoloji Buluşması platformunda bir araya getiriyor.



Fuar, 20-22 Nisan tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılacak. 220 firma ve markanın yer alacağı fuarda zengin içerikli 42 oturumlu konferans ve sunumlar 3 gün boyunca profesyonel ziyaretçilerce izlenebilecek. Sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi ve daha bir çok ilgili sektör temsilcileri, akademisyenler ve profesyonellerce ilgi ile izlenecek olan fuar ve konferans etkinliklerin, sektörlerdeki en son teknolojik gelişmelerin gündeme taşınacağı belirtildi.



Temizoda teknolojileri fuarı



Tesis yöneticileri ile tesislerin 'çok özel' alanlarına teknoloji ve hizmet üreten 'Cleanroom' uzmanları, konunun Türkiye'deki fuarında bir araya geleceği bildirildi. Projelendirmeden yatırıma; üretimden kontrol ve yönetime varan tüm süreçte tesis yöneticileri ile Temizoda profesyonellerinin taleplerini ve Temizoda endüstrisinin ürün ve hizmet teknolojilerini buluşturacak ve bu alanda önemli bir network işlevi görecek sektör etkinliğinin, bu alanda Türkiye'nin tek uzmanlık platformunda buluşacağı açıklandı.



Biyoteknoloji, yaşam bilimleri ve endüstrileri fuarı



Yaşam bilimlerinin farklı endüstrilerdeki uygulamalarına teknoloji ve hizmet üreten 'Biyoteknoloji' uzmanları, fuarında bir araya geleceği bildirildi. Son derece geniş bir sektörel alana yayılan biyoteknoloji endüstrisi, temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör uzmanlarının karşısında olacakları ifade edildi.



Analiz ve laboratuvar teknolojileri fuarı



İlaç ve sağlık endüstrisinden kimya ve üretim endüstrilerine, analiz teknolojileri kapsamındaki uygulamalara donanım ve hizmet üreten bütün uzmanlar, konunun Türkiye'deki teknoloji ve ihtisas fuarında olacakları bildirildi. Son derece geniş bir sektörel alana yayılan LAB endüstrisi, temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör uzmanlarının karşısında olacakları açıklandı.



Uzmanlar, analitik ve laboratuvar alanında eğitimden endüstriye, sağlıktan enerjiye, ürün geliştirmeden üretim proseslerine, Ar-Ge'den kalite kontrole, birbirinden farklı sektörel alanlar için geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikimini fuarda çeşitli sergileme, etkinlik ve sunumlar ile aktaracaklar.



'OpenLab Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi' Analiz ve Laboratuvar Fuarı'nda izlenebilecek. CBA Bilim ve Teknoloji Buluşması'nın en önemli etkinliklerinden birisi de OpenLab Canlı Laboratuvar uygulaması olacak. Fuar ziyaretçileri ve davetli kitle ile interaktif iletişim, söyleşi ve laboratuvar uygulamalarının ve anlatımının yapılmasına yönelik olarak planlanan OpenLab ile Türkiye'de ilk defa bir fuar ortamında moleküler biyoloji alanında canlı lab uygulaması hayata geçirileceği söylendi. Bilimsel Koordinasyonu Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından yapılmakta olan OpenLab ülkemizde bu alanda yapılan ilk canlı laboratuvar atölyesi olacağı belirtildi. - İSTANBUL