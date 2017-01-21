Temizlikte 'Yıldırım' Değişim

'Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yaptığı temizlik uygulamalarıyla da ilçenin çehresine yeni bir görünüm katmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2016 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında 171 adet 120 litre kapasiteli plastik, 246 adet 240 litre kapasiteli plastik ve 113 adet 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri ile sarı, mor, yeşil ve turkuaz renkli 500 adet bin 100 litrelik çöp konteynerleri ilçe sakinlerinin kullanımına sundu. Bakım ve onarım çalışmalarıyla bin 593 adet galvaniz çöp konteynerini yenileyen ekipler, çürümeye, donmaya, yanmaya, güçlü baskılara, paslanmaya ve kimyasallara dayanıklı özellikleri ile ilçede gözle görülür bir farklılık oluşturan 400 adet direk tipi çöp kutusunu da Yıldırım'a kazandırdı.

SAĞLIK ÖN PLANDA

Sokakların ve caddelerin estetiğini bozan eskimiş plastik ve galvaniz çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirme, galvaniz çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yaparak tekrar işlevsel hale getirme çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Konteynerlerin temiz görünmesi, mikrobik ve bakteriyel anlamda daha sağlıklı olması amacıyla yeni konteynerlerin dağıtım işlemlerine ekiplerimiz devam ediyor. Öte yandan yıpranan ve eskiyen çöp konteynerlerine ekiplerimiz tadilat işlemi gerçekleştirirken, caddelere ve sokaklara estetik bir dokunuş yapmak adına renkli çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirerek, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" diye konuştu.

HAFTANIN HER GÜNÜ TEMİZLİK

Montajları gerçekleştirilen direk tipi çöp kutularının Yıldırım'ın temizliğine artı bir değer katacağını da vurgulayan Başkan Edebali, "Özellikle kış aylarında dayanıklı olacak çöp kutularımızla, hem cadde ve sokaklarımıza estetik katacağız hem de insan sağlığını koruma altına alacağız" dedi. Haftanın her günü Yıldırım'ın 69 mahallesinde çöp toplama işlemi gerçekleştirilerek günde ortalama 523 ton evsel atık toplandığını da hatırlatan Başkan Edebali, özellikle kış aylarında sıcak küller nedeniyle yüzlerce plastik konteynerin kullanılmaz hale geldiğini de hatırlatarak vatandaşları bu konuda hassasiyet göstermeye davet etti.