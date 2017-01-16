Temizlikçiler Patronlarından Daha Fazla Vergi Ödüyor'





Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bir kez daha zenginle fakir arasındaki uçurumun gün geçtikçe derinleştiğine dikkat çekti.



Oxfam'ın Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomi Forumu öncesinde yayınladığı raporda, 8 milyarderin servetinin, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşit olduğu ortaya konuldu.



Oxfam sözcüsü Matthew Spencer: "Sadece halkın yüzde 1'lik kısmına yarayan bir ekonomi sistemine sahibiz. Geri kalan yüzde 99'una hizmet vermek yerine yüzde 1'ine odaklanmış bir sistemimiz var. Bu nedenle dünya nüfusunun yarısı kadar serveti olan milyarderler sayısı sadece bir golf arabasına sığacak kadar." dedi.



Toplam 426 milyar Dolarlık bir servete sahip 8 milyarderin oluşturduğu listenin başında Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliyor.



Listedeki 8 milyarder:



Bill Gates Microsoft



İspanyol Amancio Ortega (Inditex),



Amerikalı Warren Buffett (Berkshire Hathaway),



Meksikalı Carlos Slim (América Móvil),



ABD'liJeff Bezos (Amazon)



Mark Zuckerberg (Facebook),



Larry Ellison (Oracle)



Michael Bloomberg (Bloomberg LP)



8 milyarderin 426 milyar Dolarlık serveti dünya genelindeki 3,6 milyar kişinin toplam varlığına tekabül ediyor.



Amerikan ekonomi dergisi Forbes'ın oluşturduğu "en zenginler" listesi ve İsviçreli banka Credit Suisse'in verileriyle hazırlanan raporda, vergi cennetlerine sağlanan hukuki kolaylık, vergi kaçakçılığı ve maaşlardaki dengesizliğe dikkat çekiyor.



Oxfam siyasi danışman Max Lawson: "Milyarderlerin bir çoğu paralarını saklamak için vergi cennetlerine gönderiyor ve ödemesi gereken vergiyi vermiyor. Milyarderlerin orantılı olarak evlerinde çalıştırdıkları temizlikçilerden daha az vergi ödedikleri bir durum çıkıyor karşımıza. Bu delilik. Zenginlik sadece yukarı yönlü işliyor." şeklinde konuştu.



Raporda aynı zamanda gelecek 20 yılda 500 kişinin 2,1 trilyonluk servete sahip olması öngörülüyor.



Kenya 2011'de istihdam yaratmaları için vergi indirimi sağladığı şirketlerden bir milyondan fazla zarara uğradı. Nairobi'de ise hiç bir sosyal güvencesi olmadan yasa dışı çalışan 2,2 milyon kişi yıkık dökük gecekondularda yaşamaya mahkum ediliyor.



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Tags: Yoksulluk Ekonomi daha fazla patronlarından ödüyor Bill Gates vergi Temizlikçiler Gepost: 16 januari 2017