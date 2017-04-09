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Temizlik Kağıtları Üretiminde 'Dışa Dönük Yatırım' Gerekiyor
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Temizlik Kağıtları Üretiminde 'Dışa Dönük Yatırım' Gerekiyor

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Öğücü, "Eğilimleri gözlemeden üretimle ilgili analizlerimiz hayatın öz gerçeğine bizi yaklaştırmaz" diyor.

Temizlik Kağıtları Üretiminde 'Dışa Dönük Yatırım' Gerekiyor

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Öğücü, "Eğilimleri gözlemeden üretimle ilgili analizlerimiz hayatın öz gerçeğine bizi yaklaştırmaz" diyor.

Kaynak: Dunya.com

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