Temizlik Kağıtları Üretiminde 'Dışa Dönük Yatırım' Gerekiyor
Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Öğücü, "Eğilimleri gözlemeden üretimle ilgili analizlerimiz hayatın öz gerçeğine bizi yaklaştırmaz" diyor.
Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Öğücü, "Eğilimleri gözlemeden üretimle ilgili analizlerimiz hayatın öz gerçeğine bizi yaklaştırmaz" diyor.
Kaynak: Dunya.com
-
İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
-
Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
-
50 bin marul tarlada kaldı
-
Bakan'dan çiftçilere büyük müjde! Zararlar kapsam dahilinde olacak
-
Kendi istifa eden çalışan da işsizlik maaşı alabiliyor! İşte detaylar
-
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
-
Erdoğan iddialara cevap verirken duyulmamış bir gerçeği açıkladı