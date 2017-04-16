Temizlik Kağıtları Üretim Kapasitesinin Yüzde 80' İ Son 12 Yıl İçinde Yaratıldı

Alp Örücü, kapasite fazlası olan sektörde "talep uyarma maliyetinin yüksek" olduğunu söylüyor. Temizlik kağıtları üretiminin genç sanayi olması nedeniyle teknolojisinin yeni, otomasyon uygulamalarına açık, "rekabetçilik performansının yüksek" olduğunu da ileri sürüyor.