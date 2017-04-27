Temizlik İşçisini Yılan Isırdı

Suşehrin'de yılanın ısırdığı temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.



Karayolları 163. Şube Şefliği'nde müteahhit işçisi olarak çalışan Murat Çifci (36), D-100 kara yolunda temizlik yaptığı yaptığı sırada sağ elinden yılan ısırdı.



Arkadaşlarının yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesine getirilen Çifci tedavi altına alındı.



Araçta baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı



Sivas'ın Suşehri ilçesinde aracında baygın halde bulunan genç, tedavi altına alındı.



İlçe merkezinde kendine ait araç içerisinde ağabeyi tarafından baygın halde bulunan M.G (29), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İlk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilen M.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Duvardan düşen kadın hastaneye kaldırıldı



İlçeye bağlı Balkara köyü Bedili Mahallesi'nde yaşayan L.B (47), yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının üstünden düştü.



Vücudunda kırıklar oluşan L.B, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.