Temizlik İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Bayramiç Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, sokakta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.



Alınan bilgiye göre, belediye görevlisi Soner İşler, otogar önünde el arabası ile temizlik çalışması yaptığı sırada bir bankın altında cüzdan buldu.



Açtığı cüzdanın para dolu olduğunu gören İşler, belediyeye gitti.



Belediye zabıtaları, kimlikten yola çıkarak içinde bin 300 lira para bulunan cüzdanı sahibi İsmail Varol'a teslim etti.



Cüzdan sahibi Varol, işçi Soner İşler'e güzel davranışı dolayısıyla teşekkür etti.