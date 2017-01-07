Temizlik İşçilerine İş Güvenliği ve Yangın Eğitimi

İzmit Belediyesi, temizlik işleri personeline iş güvenliği ve yangın eğitimi verdi.



İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki eğitime 406 personelin katıldığı kaydedildi. Eğitimci Yakup Koçak tarafından verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği nedir, iş kazası ve meslek hastalığı nedir, iş kazası ve nedenleri, yasal hak ve sorumluluklar nelerdir gibi konular hakkında çalışanlara bilgi verildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlandığını söylediler.



Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verildi. Belediye şantiyesindeki eğitimde yangın esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. - KOCAELİ