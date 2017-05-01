Temizlik İşçileri 1 Mayıs'ta da Görevinin Başında
Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başındaİSTANBUL - 1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.
Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başında
İSTANBUL - 1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.
1 Mayıs emek ve Dayanışma gününde bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'nda bir temizlik işçisi görevine devam etti. İşçi bayramında Bariyerlerin kenarlarını temizleyerek görevine devam eden temizlik işçisi konuşmak istemedi.