Temizlik İşçileri 1 Mayıs'ta da Görevinin Başında

Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başındaİSTANBUL - 1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.

Temizlik İşçileri 1 Mayıs'ta da Görevinin Başında

Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başında

İSTANBUL - 1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.
1 Mayıs emek ve Dayanışma gününde bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'nda bir temizlik işçisi görevine devam etti. İşçi bayramında Bariyerlerin kenarlarını temizleyerek görevine devam eden temizlik işçisi konuşmak istemedi.

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