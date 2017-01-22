Temel Seviye Google Adwords Eğitimi

22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.



Google AdWords eğitimini bir profesyonelden almak ister misiniz?



Google AdWords eğitimine katılarak firmanızın, ürün veya hizmetinizin reklamlarını Google arama motorunda yayınlayabilir böylelikle yeni müşteriler kazanabilirsiniz.



Google AdWords Eğitimine Kimler Katılmalıdır?



Firmaların pazarlama departmanı çalışanları, e-ticaret sitesi sahipleri, iş hayatına yeni girmiş pazarlama alanında kariyer yapmayı düşünen genç yetenekler veya Dijital Pazarlama üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Üniversite öğrencileri AdWords eğitimi programlarıma katılmalıdır.



AdWords Eğitimi Sonunda Neler Kazanacaksınız?



Google AdWords eğitimlerime katılarak Google AdWords eğitimi sonrasında ürün veya hizmetinizini arayan potansiyel müşterilerinizin hangi anahtar kelimeleri kullandıklarını belirleyebilir bu anahtar kelimeleri Google AdWords reklam kampanyalarınıza ekleyerek potansiyel müşterilerinizin davranışlarına göre belirleyeceğiniz il veya ülkelerde, belirleyeceğiniz gün ve saatlarde yayınlayarak yeni müşteriler kazanabilirsiniz.



Eğitim Programına Neler Dahil?



Türkçe Dijital Katılım Sertifikası



Ücretsiz "AdWords Reklam Danışmanlığı"



7/24 Ücretsiz E-posta Desteği



Köşk Konforunda Eğitim



Eğitim İçeriği



Dijital Reklamcılık Nedir?



E-Ticaret'de Neredeyiz?



E-Ticaret'de Nereye Gidiyoruz?



E-Ticaret Dağılımı



E-Ticaret Potansiyelimiz



Arama Motorları



AdWords Arama Ağı Reklamları



Görüntülü Reklam Ağı Reklamları



Video Reklamlar



Landing Page Nedir?



Dijital Pazarlama Piramidi



Google AdWords Reklamcılık Politikaları



AdWords mü SEO mu?



AdWords'e Giriş



AdWords Hesap Kurulumu



AdWords Arama Ağı Kampanyası Oluşturma



Anahtar Kelime Eşleme Seçenekleri



Tıklama Başına Maliyet



Reklam Grubu Oluşturma



Reklam Metni Oluşturma



Faturalandırma



Kampanya Ayarları



Reklam Uzantıları



Reklam Yayın Zaman Planlaması



Standat Metin Reklamlar



Genişletilmiş Metin Reklamlar



AdWords Reklam Metni Politikası



Anahtar Kelime Kalite Puanı



Negatif Anahtar Kelimeler



Arama Terimleri Raporu



Sütunlar



Cihaz Hedefleme



İstatistikler Menüsü



Anahtar Kelime Planlayıcı



Reklam Ön İzleme ve Teşhisi



Rapor İndirme



Faturalandırma



Google Yönetici Hesabı



Google Partners Programı



Google Partners Profili



Program Eğitmeni



Ertuğrul Müyesseroğlu, Dijital Pazarlama Danışmanı



Eğitim Tarihi



22 Ocak 2017 Pazar



13: 00



Eğitim Yeri



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;



• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,



• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,



• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.



Adres



Burhan Felek Köşkü



Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14



Üsküdar, İstanbul