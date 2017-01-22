Temel Seviye Google Adwords Eğitimi

22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Temel Seviye Google Adwords Eğitimi

22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Google AdWords eğitimini bir profesyonelden almak ister misiniz?

Google AdWords eğitimine katılarak firmanızın, ürün veya hizmetinizin reklamlarını Google arama motorunda yayınlayabilir böylelikle yeni müşteriler kazanabilirsiniz.

Google AdWords Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Firmaların pazarlama departmanı çalışanları, e-ticaret sitesi sahipleri, iş hayatına yeni girmiş pazarlama alanında kariyer yapmayı düşünen genç yetenekler veya Dijital Pazarlama üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Üniversite öğrencileri AdWords eğitimi programlarıma katılmalıdır.

AdWords Eğitimi Sonunda Neler Kazanacaksınız?

Google AdWords eğitimlerime katılarak Google AdWords eğitimi sonrasında ürün veya hizmetinizini arayan potansiyel müşterilerinizin hangi anahtar kelimeleri kullandıklarını belirleyebilir bu anahtar kelimeleri Google AdWords reklam kampanyalarınıza ekleyerek potansiyel müşterilerinizin davranışlarına göre belirleyeceğiniz il veya ülkelerde, belirleyeceğiniz gün ve saatlarde yayınlayarak yeni müşteriler kazanabilirsiniz.

Eğitim Programına Neler Dahil?

Türkçe Dijital Katılım Sertifikası

Ücretsiz "AdWords Reklam Danışmanlığı"

7/24 Ücretsiz E-posta Desteği

Köşk Konforunda Eğitim

Eğitim İçeriği

Dijital Reklamcılık Nedir?

E-Ticaret'de Neredeyiz?

E-Ticaret'de Nereye Gidiyoruz?

E-Ticaret Dağılımı

E-Ticaret Potansiyelimiz

Arama Motorları

AdWords Arama Ağı Reklamları

Görüntülü Reklam Ağı Reklamları

Video Reklamlar

Landing Page Nedir?

Dijital Pazarlama Piramidi

Google AdWords Reklamcılık Politikaları

AdWords mü SEO mu?

AdWords'e Giriş

AdWords Hesap Kurulumu

AdWords Arama Ağı Kampanyası Oluşturma

Anahtar Kelime Eşleme Seçenekleri

Tıklama Başına Maliyet

Reklam Grubu Oluşturma

Reklam Metni Oluşturma

Faturalandırma

Kampanya Ayarları

Reklam Uzantıları

Reklam Yayın Zaman Planlaması

Standat Metin Reklamlar

Genişletilmiş Metin Reklamlar

AdWords Reklam Metni Politikası

Anahtar Kelime Kalite Puanı

Negatif Anahtar Kelimeler

Arama Terimleri Raporu

Sütunlar

Cihaz Hedefleme

İstatistikler Menüsü

Anahtar Kelime Planlayıcı

Reklam Ön İzleme ve Teşhisi

Rapor İndirme

Faturalandırma

Google Yönetici Hesabı

Google Partners Programı

Google Partners Profili

Program Eğitmeni

Ertuğrul Müyesseroğlu, Dijital Pazarlama Danışmanı

Eğitim Tarihi

22 Ocak 2017 Pazar

13: 00

Eğitim Yeri

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;

• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,

• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,

• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.

Adres

Burhan Felek Köşkü

Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14

Üsküdar, İstanbul

Kaynak: Etkinlik.io

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