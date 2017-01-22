Temel Seviye Google Adwords Eğitimi

22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.
Google AdWords eğitimini bir profesyonelden almak ister misiniz?
Google AdWords eğitimine katılarak firmanızın, ürün veya hizmetinizin reklamlarını Google arama motorunda yayınlayabilir böylelikle yeni müşteriler kazanabilirsiniz.
Google AdWords Eğitimine Kimler Katılmalıdır?
Firmaların pazarlama departmanı çalışanları, e-ticaret sitesi sahipleri, iş hayatına yeni girmiş pazarlama alanında kariyer yapmayı düşünen genç yetenekler veya Dijital Pazarlama üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Üniversite öğrencileri AdWords eğitimi programlarıma katılmalıdır.
AdWords Eğitimi Sonunda Neler Kazanacaksınız?
Google AdWords eğitimlerime katılarak Google AdWords eğitimi sonrasında ürün veya hizmetinizini arayan potansiyel müşterilerinizin hangi anahtar kelimeleri kullandıklarını belirleyebilir bu anahtar kelimeleri Google AdWords reklam kampanyalarınıza ekleyerek potansiyel müşterilerinizin davranışlarına göre belirleyeceğiniz il veya ülkelerde, belirleyeceğiniz gün ve saatlarde yayınlayarak yeni müşteriler kazanabilirsiniz.
Eğitim Programına Neler Dahil?
Türkçe Dijital Katılım Sertifikası
Ücretsiz "AdWords Reklam Danışmanlığı"
7/24 Ücretsiz E-posta Desteği
Köşk Konforunda Eğitim
Eğitim İçeriği
Dijital Reklamcılık Nedir?
E-Ticaret'de Neredeyiz?
E-Ticaret'de Nereye Gidiyoruz?
E-Ticaret Dağılımı
E-Ticaret Potansiyelimiz
Arama Motorları
AdWords Arama Ağı Reklamları
Görüntülü Reklam Ağı Reklamları
Video Reklamlar
Landing Page Nedir?
Dijital Pazarlama Piramidi
Google AdWords Reklamcılık Politikaları
AdWords mü SEO mu?
AdWords'e Giriş
AdWords Hesap Kurulumu
AdWords Arama Ağı Kampanyası Oluşturma
Anahtar Kelime Eşleme Seçenekleri
Tıklama Başına Maliyet
Reklam Grubu Oluşturma
Reklam Metni Oluşturma
Faturalandırma
Kampanya Ayarları
Reklam Uzantıları
Reklam Yayın Zaman Planlaması
Standat Metin Reklamlar
Genişletilmiş Metin Reklamlar
AdWords Reklam Metni Politikası
Anahtar Kelime Kalite Puanı
Negatif Anahtar Kelimeler
Arama Terimleri Raporu
Sütunlar
Cihaz Hedefleme
İstatistikler Menüsü
Anahtar Kelime Planlayıcı
Reklam Ön İzleme ve Teşhisi
Rapor İndirme
Faturalandırma
Google Yönetici Hesabı
Google Partners Programı
Google Partners Profili
Program Eğitmeni
Ertuğrul Müyesseroğlu, Dijital Pazarlama Danışmanı
Eğitim Tarihi
22 Ocak 2017 Pazar
13: 00
Eğitim Yeri
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;
• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,
• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,
• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.
Adres
Burhan Felek Köşkü
Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14
Üsküdar, İstanbul
Temel Seviye Google Adwords Eğitimi
22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.
22 Ocak Pazar günü saat 13: 00'da 10. kez düzenlenen Temel Seviye Google AdWords Arama Ağı Eğitimi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.