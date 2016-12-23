Temel Karamollaoğlu El Bab Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayınladı;

El Bab operasyonu sırasında 16 askerimizin şehit olması üzerine bir taziye mesajı yayınlayan Karamollaoğlu, ülke olarak hem içerde hem de dışarda zor bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Dün El Bab'tan gelen şehit haberleri maalesef bir kez daha yüreklerimizi dağladı. Ülke olarak millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ama biz inanıyoruz ki bu karanlık günleri milletimizin fedakarlığı, Mehmetçiğimizin cesareti ve kahramanlığı ile en kısa sürede aşacağız" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonların önemine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Son dönemde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız terörist saldırılar sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin sınır güvenliği sağlama ve terörü kaynağında kurutma amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar, meşru müdafaa hakkının bir gereğidir. Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Milletimizin birlik ve beraberliği, askerimizin fedakarlık ve cesareti ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Bu temenni ile El Babharekatı sırasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah ülkemizin, milletimizin yardımcısı olsun" dedi.