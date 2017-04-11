Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Teog Tavsiyeleri, Uzmanlar Uyarıyor!

TEOG Sınavı Tavsiyeleri, Sınavdan Bir Gün Önce Ders Çalışmayın





Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Tavsiyeleri, Nelere Dikkat Etmeliyiz, Uzman Tavsiyeleri!



26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin kaderini belirleyecek sınav öncesi tavsiyeleri! Uzmanlar sınava girecek öğrencileri uyarıyor!



8. sınıf öğrencilerin merakla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş(TEOG) sınavı için heyecan giderek artıyor. İkinci dönem sınavı 26 ve 27 Nisan'da gerçekleşecek olan TEOG'da yaklaşık 1 milyon öğrenci ter dökecek.



Tüm sınavların içerisinde zaman sıkıntısı olmayan tek sınav olduğunu hatırlatan Açı Eğitim Kurumları TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy, sınavdan bir gün önce ders çalışmanın bırakılması gerektiğini vurguladı.



Çıkmış soruların mutlaka çözülmesini söyleyen Alpsoy, denemelerde yanlış yapmaktan korkulmaması gerektiğini belirtti.



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Tavsiyeleri, Stresten Uzak Durun!





Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de aileleri sınav stresi sardı. Açı Eğitim Kurumları TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy ise sınav stresinin aşılmasında ailelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Alpsoy;



"Çocukların stresle başa çıkabilmesinde ailelere büyük bir yük düşüyor. Öncelikle olumsuz yüklü cümlelerden uzak durmalı ve serinkanlı davranmalısınız. Baskıdan kaçının. Çocuklarını yüreklendirmeli ve biricik olanın kendileri olduğunu sık sık hatırlatmalısınız. Kesinlikle sınavı ölüm kalım meselesi haline getirmeyin" diye konuştu.



Ağır Sporlardan Uzak Durun





Adayların beslenme ve uyku düzeninin bozulmaması gerektiğini de vurgulayan Açı Eğitim Kurumları TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy;



"Uyku ve beslenme düzeninizde değişiklikler yapmamaya çalışın, sınava geç kalırım korkusuyla her zaman olduğundan daha erken bir saatte uyumayın. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Son günlerde çok yağlı veya ağır yemeklerden kaçının. Tehlikeli ve çok hareketli sporlardan sakatlanma riskinden dolayı uzak durun.



Denemelerde yanlış yapmaktan korkmayın.





Denemelerde yanlış yapmak TEOG'da aynı yanlışı yapmayacağınız anlamına gelir. Önemli olan yanlış yaptığınız o sorunun doğrusunu öğrenmek ve bir daha tekrarlamamak" dedi.



Açı Eğitim Kurumları



http://www.teknotalk.com/temel-egitimden-ortaogretime-gecis-teog-tavsiyeleri-uzmanlar-uyariyor-56205/