Temel Dini Bilgiler Sınavının Finali Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve KİMDER tarafından düzenlenen Temel Dini Bilgiler Sınavı'nın finali yapıldı. Sınav öncesinde dereceye giren 641 öğrenciye kitap dağıtıldı.



Kayseri Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Şahin Güven ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Güven, "Derdimiz sizleri sınava sokmak değil, dinimizin temel bilgilerini ve aynı zamanda Peygamberimizin hayatını bir nebze olsun öğretebilmektir. Bunun için gayret gösterdik. Seçmiş olduğumuz kitabı hepiniz okudunuz ve bir sınav gerçekleşti" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, "Büyükşehir Belediyemiz, İl Müftülüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve KİMDER işbirliği ile bu yıl 9-10 ve 11. Sınıflar arasında temel dini bilgiler yarışmasının düzenlenmesini kararlaştırdık. 63 bin öğrencimiz bu sınava katıldı. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz orta 2-3-4 ve lise 1-2-3-4 olarak yapacağımız ve bu sayı 163 bin olacak. Kayseri bunu kaldırır" diye konuştu. - KAYSERİ