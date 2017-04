Temassız Ödeme Yapmak İçin 7 Neden

Temassız aslında uzun zamandır tanıdığımız bir ödeme yöntemi. Avrupa'nın ilk temassız kredi kartı 2006 yılında Türkiye'de lanse edildi.



Temassız işaretini gördüğünüz her POS'ta, yine aynı işareti taşıyan kartınızla 1 saniyeden kısa bir sürede temassız ödeme yapabilirsiniz.



50 TL altındaki harcamalarınızda şifresiz, 50 TL üzeri harcamalarınızda ise şifre ile temassız ödeme yapabilirsiniz.



"Nasıl oluyor da temassız ödüyoruz?"



Teknik olarak, temassız kartınızın üzerindeki çipte yeralan antenin, POS üzerindeki okuyucunun radyo frekansı dalgaları ile haberleşmesiyle ödeme gerçekleşir. Temassız teknolojisi aynı zamanda, NFC özellikli cihazlar ile POS'larda ödeme yapabilmeyi mümkün kılar.



Ödeme alışkınlıklarımızı gelecekteki ödeme formlarına hazırlamak için geçiş imkanı sağlayan temassız ödemeler son 1 yılda hatırı sayılır ilerlemeler kaydetti. Temassız özellikli aktif kredi kartı sayısı yüzde 86, terminal sayısında yüzde 137 oranında artış gösterdi. Bugün, Türkiye'de her 3 karttan biri, her 4 POS'tan biri temassız özellikli.



2016 yılında Türkiye'de 45 milyon adet temassız işlem gerçekleştirildi. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ülkemizde temassız ödemelerin kullanım oranı halen % 1,6 seviyelerinde. Bu da demek oluyor ki temassız ödemelerde yürüyecek daha çok yolumuz var. Şimdi sizlere temassız ödemeyi tercih etmeniz için 7 nedeni paylaşıyoruz.



En hızlı ödeme yöntemi





Hem müşteriye, hem işyerine zaman kazandırır. Süpermarkette, kafede, restoranda, mağazada ve pek çok işyerinde kasalarda oluşan uzun kuyruklar gözünüzü korkutmasın. Temassız sayesinde kısa sürede sıra size gelecek. Yapılan araştırmalara göre, nakit ile yapılan ödemeler ortalama 16 saniye sürerken temassız kartlarla yapılan ödemeler sadece 9 saniye sürüyor.



Kullanması çok kolay





Temassız ödeme yöntemini kullanmayı öğrenmek diye bir şey yok. Temassız logosunu gördüğünüz her noktada, temassız özellikli kartlarınızla ödeme yapabilirsiniz. Bu işlem için temassız özellikli kartı, temassız ödeme terminaline 4 santimetreye kadar yaklaştırmanız gerektiğini unutmayın.



Kartınız kontrolü sizde





Temassız ödeme yaparken kartınızı elinizden hiç bırakmazsınız, kontrol tamamen sizdedir. Bu sayede kartınızı kasada unutma, kaybetme risklerini yaşamazsınız.



Hijyenik dememize gerek var mı?





Nakit paranın ne kadar kirli olduğunu, bakterilerden geçilmediğini hepimiz biliyoruz. Temassız özellik sayesinde kartınız, sizin elinizden ve cüzdanınızdan başka hiçbir şeye temas etmez.



Farklı ve rahat bir deneyim





Bir kere temassız ödeme yapan, farklılığını ve rahatlığını görünce her zaman temassız ödüyor. Araştırmalar, temassız ödeme yapan tüketicilerin, temassız ödemeyi diğer kartlı ödeme yöntemlerine tercih ettiklerini gösteriyor.



Ödemeniz güvence altında





Temassız ödeme yaparken, kartınız elinizden çıkmadığı için kopyalanma, çalınma gibi tehditlere karşı kendinizi korursunuz. 50 TL altında şifresiz olarak üst üste temassız işlem yapmanız mümkün olmaz. Bankalar şifresiz temassız işlemleri kendi belirledikleri adetlerle sınırlamışlardır.



Belirlenen adetten fazla üst üste temassız işlem yapılmak istenilmesi durumunda, işlemin sizin tarafınızdan yapıldığını teyit etmek amacıyla bankanız size şifre sorar. 50 TL ve üzerideki temassız işlemlerde ise sizden kart şifrenizi girmeniz istenecektir.



Geleceğin ödeme yöntemlerine hazırlıyor!





Teknoloji ile birlikte ödeme sistemleri de hızla gelişiyor ve şekil değiştiriyor. Plastik kartlarımızın yerini mobil cüzdanlar, giyilebilir teknolojiler almaya başladı bile. Temassız ödemeler, müşterileri gelecek ödeme yöntemlerine hazırlayan önemli bir köprü.