Tema Vakfı'ndan İzmit Belediyesi'ne Teşekkür

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne Tema Vakfı'ndan teşekkür geldi.



Kocaeli Tema Vakfı Temsilcisi Nermin Tol ile İzmit Tema Vakfı Temsilcisi Sinem Uçan, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne çevreye duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kocaeli Tema Vakfı Temsilcisi Nermin Tol, "İzmit Belediyesi'nin çevre ile ilgili çalışmalarını yakından takip ediyor ve taktirle karşılıyoruz. Atıkların ayrı toplanması ve geri kazanılması için yapılan özverili çalışmalar için Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve siz çalışanlara teşekkür ederim. 2017 yılında da İzmit Belediyesi ile ortak projeler yapmak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ