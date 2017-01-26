Tema'dan 'Yeşillendirme' Çağrısı

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bismil Şube Başkanı Engin Akyol, yeşillendirme konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.



Akyol, TEMA olarak her yıl olduğu gibi toplumsal duyarlılığı artırmak ve çevre bilinci oluşturmak adına okul, cami, mezarlık ve erozyona maruz kalan yerleri yeşillendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeşil bir dünyanın oluşması ve artmasını hedefliyoruz. Gönül ister ki herkes duyarlı ve gönüllü olsun. O zaman geleceğimiz korku altında olmazdı. Erozyon olan bir yerde yaşam olmaz. Onun için geleceğimizi korumak istiyorsak yeşile gönüllü olmalıyız" dedi. - DİYARBAKIR