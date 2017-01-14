Tema'dan Başkan Kurt'a Teşekkür

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çevreci örgütlerle bir araya gelmeye devam ediyor.



TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Ergun Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Mutlu bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ergun Mutlu, Odunpazarı Belediyesi'ne çevreye gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Mutlu, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.



TEMA Eskişehir İl Temsilciliği'nin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi ile çevreci örgütlerin koordineli bir biçimde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi olarak çevreyi ve doğayı korumaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kurt, Mutlu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR