Tem Otoyolunda Un Yüklü Kamyon Devrildi

TEM otoyolu üzerinde meydana gelen kazada un yüklü kamyon devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü çevreden gelen diğer sürücüler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen sürücünün kullanmış olduğu un yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düz yolda devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola savrulan un çuvalları karayolları ekiplerince temizlendi. Araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan aracın ve un çuvallarının yoldan kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.



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