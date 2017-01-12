Tem Otoyolunda Trafik Kazası: 1 Ölü

TEM otoyolundaki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Emin Akgül'ün kullandığı 34 GH 099 plakalı otomobil, Tekstilkent-Mahmutbey istikametinde park halindeki 34 HZ 1198 plakalı çekiciye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Akgül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.



Sürücünün cenazesi, sıkıştığı otomobilden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Kaza nedeniyle TEM'de trafik bir süre yavaşladı.