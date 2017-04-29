Tem Otoyolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde gitmekte olan Erol Yağmur yönetimindeki 27 VJ 071 plakalı klima yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarı Soku mevkisinde yan yattı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun 2 şeridi ulaşıma kapandı. Trafiğin tıkanma noktasına geldiği otoyolda ulaşım Bolu Batı kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi.
Ulaşım kaza yapan tırın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.