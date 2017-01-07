Tem Otoyolunda Pek Çok Araç Mahsur Kaldı

Yoğun kar yağışı İstanbul'da etkisini hissettiriyor. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sebebiyle araçlarını otoyol kenarında bırakan vatandaşlar evlerine yürüyerek dönmüştü. Bugün araçlarını almak için geri dönenler ise büyük zorluk yaşadı.



Özellikle tem otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde çoğu aracın mahsur kaldığı ve sahiplerinin araçlarını kar yığınlarından kurtarmak için yoğun çaba sarfettiği görüldü.