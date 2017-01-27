Tem Otoyolunda Kayan Tır Yolu Trafiğe Kapadı

Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında makaslayan tır, otoyolu kısmen trafiğe kapadı. Yoldan çıkan tır bariyerlere parçalayarak durabildi.



Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı dün geceden bu yana Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri özellikle TEM otoyolunda sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Yapılan çalışmaya rağmen İstabul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ali Abbasoğlu idaresindeki 31 AJL plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Gümüşova rampalarında kayarak makasladı. Yoldan çıkan tır, bariyerleri de kopararak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik tek şeritten kontrollü olarak verilebildi.



Emniyet yetkilileri özellikle büyük araç sürücülerinin kar yağışı boyunca dikkatli olmalarını istedi. - DÜZCE