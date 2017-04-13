Tem Otoyolun'da Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti
Kaza saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana geldi.
Kaza saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana geldi. TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı. Peşinden gelen 3 otomobil daha yayanın üzerinden geçti. Kazayı gören diger sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.