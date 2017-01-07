Tem Otoyolu Trafiğe Açıldı

Trakya'da dünden bu yana etkili olan kar yağışının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, soğuk hava sisteminin sağanağı kara dönüştürmesi sonrası yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, bölge genelinde hava sıcaklıklarını eksi değerlere düşürdü.



Gündüz ve gece sıfırın altında seyreden sıcaklıkların neden olduğu buzlanmalar sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar yağışının bölge genelinde cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



Trakya genelinde ulaşıma kapanan 152 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul yönlü trafik ile kentlere bağlı ilçeler arasında ulaşımda bir sıkıntı yaşanmıyor.



Edirne



Edirne'de dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırıyor. Kar yağışı nedeniyle Edirne ve ilçelerine bağlı 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları ekipleri, ana arterler ile uluslararası ulaşımın yapıldığı Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama yapıyor. Kent merkezinde de belediye ekipleri trafiğin yoğun olduğu caddelerde çalışma yürütüyor.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 45 saattir 11 bölgede karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşeceğini ifade eden Gürkan, mücadelenin çetin geçeceğini belirtti.



Gürkan, kış lastiği olmayan Edirnelilerin toplu taşıma araçlarını kullanmasını istedi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece yarısı etkisini artıracağı tahmin ediliyor.



Kırklareli



Kırklareli kent merkezinde aralıklarla duran kar yağışı, kuzey ilçelerde ise tipi şeklinde etkili oluyor.



Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kent merkezinde hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında 19 derece oldu.



Karayolları ve Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri, kapalı olan 105 köyün yolunun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.



Tekirdağ



Tekirdağ ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.



Yoğun kar yağışı ve buzlanma yüzünden yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan TEM otoyolunun Çerkezköy mevkisi, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.



Hayrabolu ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşım sorunu yaşayan diyaliz hastaları, belediye ekiplerince hastaneye götürüldü.



Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan 4 diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdıklarını söyledi.



Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il genelindeki birçok mahallede çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, günlük işlerini yapmakta güçlük çekiyor.



Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan Neriman Gönül, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle sokakların beyaza büründüğünü söyledi.



Kar yağışı ve tipi dolayısıyla günlük işlerini yapmakta zorlandıklarını aktaran Gönül, "Bugün evimin önündeki karları temizledim ancak yeniden kapandı. Hava çok soğuk ve karlı olduğu için dışarıdaki işlerimizi biraz zor yapıyoruz. Şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız ama kar nedeniyle ulaşımımız zor. Bahçede beslediğim tavuklarıma yem veriyorum, ondan başka dışarıda iş yapamıyorum" dedi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu kentte, kar yağışının gece boyu etkili olması bekleniyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.