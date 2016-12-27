Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

ADANA'nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu'nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyulu, trafiğe kapandı.



Kaza, saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde meydana geldi. Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslar ile Adana ve Mersin'ndeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, yolu trafiğe yeniden açmak için başlattığı çalışma devam ediyor. - Pozantı