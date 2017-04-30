Tem Otoyolu'nda Kaza: 1 Yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce seyir halindeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Süleyman Cangöz (45) yönetimindeki 34 GE 1397 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı ardından savrulan otomobil bariyerlere girdi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Cangöz ise, otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ise TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - İstanbul