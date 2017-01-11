Tem-Okmeydanı Bağlantı Yolunu Kapatan Pankart

TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide bağlanmış pankart ve pankartın ucundaki mutfak tüpü polisi alarma geçirdi.



Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının incelediği şüpheli pankart kaldırıldı.



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA



TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış mutfak tüpü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.



TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü:



----------



-Kapanan üst geçit



-Polislerin bağlantı yolunda güvenlik önlemi alması



-Zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alınması



-TEM- Okmeydanı bağlantı üst geçitteki şüpheli pankart



-TEM-Okmeydanı bağlantı yolunun bir süre kapatılması



-Yolda bekleyen araçlar



-Araçlarından inenlerin beklemesi



-Uzaman ekibin pankartı incelemesi



-Pankartın toplanması



-Mutfak tüpünün götürülmesi



-Trafiğin açılması