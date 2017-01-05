Tem'deki Dev Avm'nin Yolunu Karayolları Açtı, Belediye Kapattı

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetim kayyumu atanan TEM kenarındaki AVM'nin 10 aydır kapalı olan D-100 bağlantı yolu, Karayolları tarafından açıldıktan 1 gün sonra belediye ekiplerince yeniden kapatıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, söz konusu yol yüzünden yargılandığını hatırlatarak, "Hem ben yargılanacağım, ondan sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz" dedi.



TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde 2011 yılında hizmete giren Higwahy Alışveriş Merkezi'in D-100 Karayolu bağlantı yolu, imar planında yer almadığı ve TEM'e kaçak geçişlerin olduğu gerekçesiyle geçen yıl Şubat ayında ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, 3 ay sonra aynı gerekçeyle Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve 9 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık kararında imar planında olmayan yolla tesise bağlantı sağlandığına dikkat çekildi. Ayrıca tesisin bir bölümü ile açık otoparkı da orman arazisinde yer aldığı gerekçesiyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgili personeli 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yargılandı.



OTOYOLA KAÇAK GEÇİŞ KAPATILDI



Yaşananların ardından AVM'nin kurucu büyük ortakları Adnan Daylan ve Ömer Baday, yüzde 55'lik hisselerini Haziran ayında işadamı Abdulkadir Şimşek'e sattı. Yurt dışına kaçan Daylan ve Baday hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılıken, tesisin yeni yönetimi otoyola kaçak geçişleri önlemek için açık otoparkın etrafını bariyer ve tel çitlerle çevirdi.



KARAYOLLARI AÇTI, BELEDİYE KAPATTI



15 Temmuz darbe girişminin ardından AVM'ye atanan TMSF Kayumluğu, geçen 21 Aralık'ta Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi'ne yazı yazarak, otoyola kaçak geçişlere karşı tedbirlerin alındığını belirterek bağlantı yolunun açılmasını talep etti. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü de otoyol bağlantısının kalıcı olarak kapatılması üzerine D-100 bağlantı yolunun açılmasına karar verdi. Karayolları ekipleri bunun üzerine geçen 30 Aralık'ta 10 aydır kapalı olan yolu ulaşıma açtı. Ancak 1 gün sonra belediye ekipleri yolu kazarak tekrar ulaşıma kapattı. Bin 700 kişinin çalıştığı tesisteki esnaf, hukuka aykırı şekilde hareket edip kendilerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.



BELEDİYE BAŞKANI: KANUNLA ÇÖZÜLMELİ



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, söz konusu bağlantı yolunun belediye ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Burası tünel yapılırken Karayolları'nın inşatta kullandığı bir yol. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Sadece mücavir alanımız içinde olması nedeniyle Bolu Belediyesi ile ilgili görünen bir alan. Son olaylardan sonra bu yolun açılmasına göz yumduğumuz, oradaki yanlışlardan sorumlu olduğumuz konusunda tamamen Bolu Belediyesi suçlu duruma düşürüldü. Ben ve 9 arkadaşımız şu anda yargılanıyoruz. Buradaki hadise tamamen otoyol tesislerinin başka bir yerden bağlantısının olup olmayacağı ile ilgili çalışma. Bu kanunla çözülmesi gereken bir çalışma. Biz de görevimizi yapmak durumundayız. Çünkü yargılandığımız bir olayı devam ettirerek suç üstüne suç işlemiş oluyoruz. Bu işin çözüm yolu kanun çıkmasıdır. Kanun çıkarsa herkes rahatlar. Hem kanun çıkmayacak, hem ben yargılanacağım, ondan sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz. Kimse de açamaz. Burada valilik de emniyet de tedbir almak durumundadır. Onlara da resmi yazılarımızı ilettik."



- Bolu