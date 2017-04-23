Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre otoyolun Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde, arıza nedeniyle otoyolda duran ve yoğun duman çıkardığı belirtilen araç dolayısıyla bir kamyon ve 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, TEM Otoyolu, kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapandı.



Araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten sağlandı.