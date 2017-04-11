Tem'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

DÜZCE'de TEM yolunda polisin takibi üzerine, emniyet şeridinde aracı durdurup ağaçlık alana kaçarken yakalanan 2 kişinin üzerinde ve araçlarında 1 kilo 449 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Düzce'ye getirdikleri ihbarı yapılan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobili TEM yolunda takibe aldı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında aracı emniyet şeridinde durdurup ağaçlık alana kaçan 2 kişi, polisler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 402 gram kubar esrar, 47 gram toz esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler K.M.T. ve M.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Zce