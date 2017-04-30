Tem'de Motosikletlilerin Yaptığı Kaza Kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 ay önce motosikletli grubun yaptığı 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Çaycı olarak işe başladığı şirketten müdür olarak emekli oldu
Tartıştığı ablasını evinin bahçesinde levyeyle öldürdü
Ve Beşiktaş Caner teklifini yaptı
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Fikret Orman müjdeyi verdi: Yeni kulüp alıyoruz
Bu halini unutun! Aleyna Tilki estetik yaptırdı