Tem'de Motosikletlilerin Yaptığı Kaza Kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 ay önce motosikletli grubun yaptığı 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 ay önce motosikletli grubun yaptığı 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sakarya, Sapanca, Kamera, Kaza, Motosiklet, Ölüm, Öldü, Ölü, TEM, otoyol