TEM'de motosiklet kazası kamerada

TEM'de 1 ay önce meydana gelen trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı



SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen motosiklet kazasını kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Mart 2017 tarihinde yola çıkan 20'den fazla motosikletçilerin bulunduğu grup Sakarya TEM otoyolu Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde kaza yapmış, kazada bir kişi ölmüş iki kişide yaralanmıştı. Kazayı fark edemeyen bir başka motosikletli grup da kazaya karışmıştı. Meydana gelen kazanın kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önünde meydana gelen kazayı son anda fark eden motosikletli grubun birbirine girmesi yer alıyor. Kaza sonrası birbirine giren motosikletli gençlerde yaralanmıştı.