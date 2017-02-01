Tem'de Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

BOLU'da TEM otoyolunda öndeki TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü Osman Uzun, trafiği yavaşlatmak için aracından indi. Arkadan gelen başka bir kamyon önce Osman Uzun'a, sonra onun kamyonuna çarptı. Kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 58 yaşındaki Osman Uzun yönetimindeki 35 NS 225 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak önünde giden Rahmi Onat idaresindeki 06 SFK 67 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kamyondan inen Osman Uzun, iddiaya göre başka kaza meydana gelmemesi için trafiği yavaşlatmak istedi. Ancak aynı yöne giden 48 yaşındaki Mevlüt Kardeş'in kullandığı 31 HV 484 plakalı kamyon, önce Osman Uzun'a, sonra da onun kamyonuna çarptı. Sürücüler Osman Uzun ile Mevlüt Kardeş hayatlarını kaybetti. Mevlüt Kardeş'in yanında bulunan 20 yaşındaki Coşkun Kardeş ve 14 yaşındaki Batuhan Kardeş de yaralandı. Yaralılar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bolu