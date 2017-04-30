Tem'de Kaza: 1 Yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce TIR'a sonrada bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yıldırım Süleyman Cangöz yaralandı.



Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre Yıldırım Süleyman Cangöz yönetimindeki 34 GE 1397 plakalı araç seyir haldeyken önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Cangöz, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Yıldırım Süleyman Cangöz (45) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu araç içerisinde sıkışan Cangöz'ü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cangöz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yol kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - İSTANBUL