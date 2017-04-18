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Tem'de Kamyonet Direğe Çarptı; Trafik Felç Oldu
Tem'de Kamyonet Direğe Çarptı; Trafik Felç Oldu
18 Nisan 2017 Salı 16:02
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[9515357] DHA
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Son Dakika! Kurtarma ekipleri düşen helikoptere ulaştı
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