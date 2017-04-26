Tem'de, Fethullah Gülen Kitapları ve Dolar Bulundu

EDİRNE'nin Havsa İlçesi'nde TEM otoyolu üzerindeki köprünün ayakları kenarına bırakılmış karton koli içerisinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'nin yazdığı 27 kitap ile Amerikan Doları ve Arabistan Riyalı bulundu.



Havsa İlçesi'nde aracıyla TEM otoyolunda ilerleyen M.K., Hasköy gişeler mevkiindeki otoyol köprüsüne geldiğinde mola verdi. Köprünün ayakları altına karton kutu içerisinde kitaplar olduğunu gören M.K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, karton kutu içerisinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'nin yazdığı 27 kitap, 1 adet 1 dolarlık banknot, 3 Arabistan Riyalı, 1 vesikalık fotoğraf, 1 posta pulu ve 1 güneş gözlüğü buldu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede doküman ve malzemeler üzerinde herhangi bir parmak izine rastlamadı. Koli içerisinde bulunan doküman ve malzemelere incelenmek üzere el konuldu. - Edirne