Tem'de Akaryakıt Tankerinin Çekiciye Çarpması

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yakıt tankerinin çekiciye çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, kazanın ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Hulisi Akbaba (43), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



TEM Otoyolunun Güldibi mevkisinde bir tırın arka lastiğinin patlaması sonucu, yola çekici çağrılmıştı. Olay yerine gelen 06 FU 9256 plakalı çekicinin sürücüsü Hulisi Akbaba (43), yolda lastiği patlayan tırı çekiciye yüklemeye çalıştığı esnada, Çetin Korkmaz'ın idaresindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankerinin altında kalmıştı. Ağır yaralanan Akbaba, hastaneye kaldırılmıştı.