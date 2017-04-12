Tem'de Akaryakıt Tankeri Çekiciye Çarptı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM otoyolunda yakıt tankerinin çekiciye çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Güldibi mevkisinde bir tırın arka tekerinin patlaması sonucu, yola çekici çağrıldı. Olay yerine gelen 06 FU 9256 plakalı ismi öğrenilemeyen çekicinin sürücüsü, yolda tekeri patlayan tırı çekiciye yüklemeye çalıştığı esnada, Çetin Korkmaz'ın idaresindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankerinin altında kaldı. Tanker, çekiciye çarparak durabildi.



Çekicinin sürücüsü, tankerin altından kriko yardımıyla çıkarılabildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi bir süre trafik akışına kapatıldı.